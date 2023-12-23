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Возможный отъезд тренера Слуцкого в Китай назвали новым вызовом для специалиста

Экс-игрок «Спартака» Тихонов: для Слуцкого отъезд в Китай является новым вызовом

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий примет правильное решение, если возглавит китайский «Шанхай Шэньхуа», передает «Матч ТВ».

«Для него это как новый вызов. Я работал со Слуцким в «Крыльях Советов». Ему неинтересно стало тренировать, поэтому они замутили с Дзюбой медиапроект. Я такие вещи не смотрю, но ему интересно всё новое», — сказал Тихонов.

Последним местом работы Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако активно участвует в различных юмористических шоу и комментирует матчи.

Также специалист работал в «Москве», «Крыльях Советов», ЦСКА, «Халл Сити» и «Витессе». Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.

С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.

Ранее стало известно, кем хотел стать Слуцкий, если бы не футбол.

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