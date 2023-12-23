Стало известно, будет ли РПЛ переходить на систему «весна-осень»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) не будет переходить на систему «весна-осень», передает «РБ Спорт».

«Мы тоже участвуем в организации и создании продукта, но должны слушать и слышать тех, кто продукт создает, — клубы. Они просят пока оставить все как есть», — сказал Митрофанов.

После 18 туров чемпионата России лидирует в турнирной таблице «Краснодар». Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков. На втором месте идет петербургский «Зенит» Сергея Семака, в активе которого 36 баллов. Замыкает топ-3 московское «Динамо» Марцела Лички с 32 очками. Четвертую строчку занимает московский «Локомотив» (31). На пятой строчке идет московский «Спартак» (30).

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте, 19-й тур стартует 3-го числа.

Ранее футболист итальянского клуба назвал лучшего игрока РПЛ.