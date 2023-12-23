В ОКР назвали самый запоминающийся матч РПЛ в 2023 году

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) и болельщик московского «Спартака» Александр Жуков выбрал самый запоминающийся матч Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2023 году, передает «Спорт-Экспресс».

«Самый запоминающийся матч — «Спартак» в гостях у «Балтики». Запомнился он тем, что было не видно ни футболистов, ни мяча. Необычно», — сказал Жуков.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли белым мячом, который сливался с полем.

На зимнюю паузу в чемпионате «Спартак» ушел на пятом месте, набрав 30 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Ближайший матч чемпионата России красно-белые проведут 2 марта в Санкт-Петербурге, где сыграют с местным «Зенитом».

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