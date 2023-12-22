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Бестемьянова двумя словами описала прокат Валиевой в короткой программе

Бестемьянова назвала красивым и элегантным прокат Валиевой в короткой программе

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Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что обрадовалась прокату Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России 2024 года.

По ее словам, катание 17-летней ученицы Этери Тутберидзе не оставляет равнодушным никого.

«Она очень собранно, очень умно каталась, красиво и элегантно. Ее талант не оставляет равнодушным никого: ни специалистов, ни зрителей», — заявила Бестемьянова.

По итогам первого дня состязаний у женщин-одиночниц Валиева набрала 81,85 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе у мужчин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Камила Валиева назвала свою цель в фигурном катании.

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