Бестемьянова двумя словами описала прокат Валиевой в короткой программе

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что обрадовалась прокату Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России 2024 года.

По ее словам, катание 17-летней ученицы Этери Тутберидзе не оставляет равнодушным никого.

«Она очень собранно, очень умно каталась, красиво и элегантно. Ее талант не оставляет равнодушным никого: ни специалистов, ни зрителей», — заявила Бестемьянова.

По итогам первого дня состязаний у женщин-одиночниц Валиева набрала 81,85 балла. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований в короткой программе у мужчин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Камила Валиева назвала свою цель в фигурном катании.