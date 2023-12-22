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Бывший футболист «Спартака» считает, что Абаскаля ждет отставка

Экс-футболист Деменко: Амарал приведет своего тренера в «Спартак»

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, имеющий два матча за национальную сборную страны, в комментарии для «Газеты.Ru» удивился решению руководства московского «Спартака» назначить спортивным директором 32-летнего португальца Томаша Амарала, не посоветовавшись с главным тренером команды испанцем Гильермо Абаскалем.

«Не могу понять руководителей. Однозначно, руководители к Абаскалю уже не с таким пониманием дальнейших моментов в команде относятся. Получается, что на сегодняшний день из Португалии приезжает специалист [спортивный директор], а через какое-то время придет и новый тренер», — считает Деменко.

Амарал до «Спартака» не работал спортивным директором. Последним его местом работы была лиссабонская «Бенфика», где он трудился в должности скаута. Красно-белые под руководством Абаскаля заняли пятое место в первой части сезона РПЛ, набрав 30 очков за 18 туров, на восемь баллов отстав от лидирующего «Краснодара» и на шесть от чемпионата страны санкт-петербургского «Зенита». При этом команда вышла в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места из группы с тем же «Краснодаром» и занимающим третье место московским «Динамо».

Ранее экс-футболист сборной России Роман Павлюченко высмеял Настю Ивлееву за голый наряд.

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