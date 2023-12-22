Украинским футболистам пришла групповая повестка в армию

Футболисты киевской «Оболони» получили коллективную повестку в украинскую армию, сообщает издание «Страна.UA».

По информации источника, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) направили уведомление 25 игрокам столичной команды, занимающей последнее место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Накануне украинские власти активизировали набор военнослужащих в ряды ВСУ. Во Львове началась «мягкая мобилизация»: сотрудники военкоматов ходят по улицам и «ловят» мужчин призывного возраста, чтобы рассказать им о плюсах службы по контракту. Кроме того, в Киеве, Одессе и Кривом Роге прошли рейды, в ходе которых повестки вручали прямо в кафе и даже спортзалах.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее бывший футболист «Спартака» Максим Деменко объяснил нелогичность назначения Томаша Амарала спортивным директором.