Бывший футболист «Спартака» объяснил нелогичность назначения Амарала спортивным директором

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший в том числе за московский «Спартак», прокомментировал для «Газеты.Ru» назначение 32-летнего португальца Томаша Амарала спортивным директором красно-белых, удивившись этому решению.

«Честно сказать, пока непонятно, почему его назначили. Все-таки и пресса писала, и источники в клубе говорили, что назначат Рибальту. Не могу понять: то ли это руководство приняло такое решение, то ли это решение непосредственно тренера Абаскаля? С одной стороны, «Спартак» хорошо укомплектован. Понятно, что есть какие-то позиции с российскими игроками… Но команда не играет в Европе. Брать Амарала под какие задачи? Занять сейчас первое место? Это нереально, при всем уважении. Если этот вопрос Абаскаль решает, то я еще могу понять. Если же он тут ни при чем, а дело в руководстве, тогда я не понимаю», — считает Деменко.

Известно, что руководство «Спартака» выбирало между Амаралом и бывшим спортивным директором санкт-петербургского «Зенита» Хавьером Рибальтой. Причем испанец, по информации инсайдеров, выступал за увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера, а Амарал предполагает сначала посмотреть на команду изнутри и только потом принимать кадровые решения.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что «Спартак» ослабляет своих российских игроков.