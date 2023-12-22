Россия может сыграть на ЧМ-2026

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в интервью «РБ Спорт» заявил, что сборная России имеет шансы отобраться на чемпионат мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

По его мнению, у команды под руководством Валерия Карпина остаются шансы принять участие в квалификационном турнире с европейскими соперниками.

«Эта задача может быть реализуема, такая возможность остается. К нам относятся недружелюбно? На данный момент да. Но в жизни все меняется очень быстро», — заявил Дюков.

20 декабря на заседании исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч.

Ранее экс-игрок «Спартака» Максим Деменко заявил, что не видит смысла переплачивать за легионеров.