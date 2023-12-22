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Экс-игрок «Спартака» не видит смысла переплачивать за легионеров

Экс-игрок Деменко считает, что «Спартаку» незачем переплачивать за легионеров

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Максим Деменко высказался о трансферной политике красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» он выразил мнение, что в зимнюю паузу клуб будет усиливаться с прицелом на следующий сезон, добавив, что не видит смысла для «Спартака» переплачивать за легионеров, которые могут заменить капитана Георгия Джикию и форварда Павла Мелешина в случае их ухода.

«Джикия и Мелешин — хорошие, сильные футболисты. В аренду отдавать — одно. Продавать — совсем другое. Мы говорим о 12-ти играх чемпионата. «Спартак» отстает от лидеров на 8 очков. Конкурировать с «Зенитом», с «Краснодаром» — большой риск. Сейчас могут быть трансферы с прицелом на следующий год. Но искать футболистов из Европы, переплачивать — не понимаю этого. Хорошо, можно делать системно, как «Зенит», который постоянно подписывает бразильцев. Сейчас пришел португалец — возможно, будет молодых ребят из португальских академий выписывать. Но зачем тогда «Спартаку» своя академия?» — задался вопросом Деменко.

На зимнюю паузу в чемпионате «Спартак» ушел на пятом месте, набрав 30 очков и на восемь баллов отставая от лидирующего «Краснодара». Ближайший матч РПЛ красно-белые проведут 2 марта в Санкт-Петербурге, где сыграют с «Зенитом».

В пятницу, 22 декабря, «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал, прежде работавший в «Бенфике» старшим скаутом. Занимавший пост спортивного директора «Спартака» британец Пол Эшуорт продолжит работу в клубе в качестве технического директора.

Ранее Гладилин заявил, что «Спартак» ослабляет своих российских игроков.

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