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Булыкин рассказал, при каких условиях российские спортсмены должны ехать на Игры

Экс-футболист Булыкин: спортсмен должен ехать на Олимпиаду, если есть возможность

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Нина Зотина/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также за различные иностранные клубы, включая немецкий «Байер» из Леверкузена и нидерландский «Аякс» из Амстердама, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что российские спортсмены должны сами определять, поедут ли они на Игры в Париж в нейтральном статусе, если у них будет такая возможность.

«Насколько я понимаю, все должно решаться отдельно. Теннисисты уже давно живут отдельно, играют и не парятся. Каждый спортсмен будет решать – ехать ему или нет. Все, конечно, хотят участвовать в Олимпиаде. Поэтому, если будет возможность, каждому спортсмену стоит поехать и показать себя. Все знают, из какой страны этот спортсмен. Есть возможность доказать на международном уровне, что российские спортсмены – один из лучших. Как это сейчас доказывают теннисисты», — считает Булыкин.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году в нейтральном статусе, если они смогут квалифицироваться на Олимпиаду в своих видах спорта, а также выполнят ряд жестких условий.

Ранее условия МОК по российским спортсменам назвали «унижением великой державы».

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