Бывший спортивный директор «Зенита» отказался от работы в «Спартаке»

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» и «Марселя» Хавьер Рибалта отказался от работы в московском «Спартаке», сообщает Metaratings.

По информации источника, 43-летний испанец в ходе общения с руководством красно-белых выразил недовольство предложенной концепции развития клуба, из-за чего принял решение не трудоустраиваться в клуб.

Информацию о возможном назначении Рибалты в «Спартак» 7 декабря сообщил Иван Карпов. По информации источника, руководство красно-белых планирует решить вопрос с назначением до конца 2023 года, однако не исключено, что процесс может затянуться до января будущего года.

Отмечается, что Пол Эшуорт, занимающий на данный момент должность спортивного директора «Спартака», сохранит место в клубе, однако его новые полномочия не будут пересекаться с деятельностью Рибалты. В клубе, по словам инсайдера, от комментариев на эту тему отказались.

Ранее сообщалось, что «Барселону» могут исключить из Лиги чемпионов.