Роднина заявила об отсутствии интереса к чемпионату России по фигурному катанию

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что ей нравится смотреть парное, а не одиночное катание. Ее слова передает «Советский спорт».

«Я не смотрю фигурное катание, чемпионат России в том числе, нет интереса и времени. У меня сейчас очень важная и интересная работа. Еще хочу сказать, что мне больше всего нравится смотреть парное катание. Увы, у нас сейчас все заняты женским одиночным катанием. Сейчас в основном молодежь выступает, а молодежи надо подрасти. Я буду ждать, когда они подрастут», — сказала Роднина.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. После короткой программы у мужчин лидирует Владислав Дикиджи, в соревнованиях пар — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее призер Олимпиады назвал главное преимущество Валиевой на чемпионате России.