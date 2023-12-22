Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роднина заявила об отсутствии интереса к чемпионату России по фигурному катанию

Роднина: не смотрю фигурное катание, чемпионат России не вызывает интереса

close
100%
Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что ей нравится смотреть парное, а не одиночное катание. Ее слова передает «Советский спорт».

«Я не смотрю фигурное катание, чемпионат России в том числе, нет интереса и времени. У меня сейчас очень важная и интересная работа. Еще хочу сказать, что мне больше всего нравится смотреть парное катание. Увы, у нас сейчас все заняты женским одиночным катанием. Сейчас в основном молодежь выступает, а молодежи надо подрасти. Я буду ждать, когда они подрастут», — сказала Роднина.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря. После короткой программы у мужчин лидирует Владислав Дикиджи, в соревнованиях пар — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, а в танцах на льду — Александра Степанова / Иван Букин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее призер Олимпиады назвал главное преимущество Валиевой на чемпионате России.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами