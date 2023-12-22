Экс-игрок «Спартака» выделил две команды по итогам первой части сезона в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов считает, что «Краснодар» абсолютно заслуженно является лидером Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.

«В этом году можно и нужно выделить «Краснодар». Команда проводит хороший сезон и перед паузой занимает первое место, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. «Крылья Советов» тоже показывают интересный, симпатичный и зрелищный футбол, клуб вверху турнирной таблицы располагается», — сказал Бушманов.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов», набрав 29 очков, занимают шестое место в турнирной таблице. Пять туров подряд клуб из Самары держался в тройке лидеров.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале 2023 года ответными четвертьфинальными матчами Кубка России.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.