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Экс-игрок «Спартака» выделил две команды по итогам первой части сезона в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Бушманов отметил игру «Краснодара» и «КС» в РПЛ

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ФК «Спартак-2 Москва»/VK

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов считает, что «Краснодар» абсолютно заслуженно является лидером Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.

«В этом году можно и нужно выделить «Краснодар». Команда проводит хороший сезон и перед паузой занимает первое место, на мой взгляд, абсолютно заслуженно. «Крылья Советов» тоже показывают интересный, симпатичный и зрелищный футбол, клуб вверху турнирной таблицы располагается», — сказал Бушманов.

После 18 туров РПЛ «Крылья Советов», набрав 29 очков, занимают шестое место в турнирной таблице. Пять туров подряд клуб из Самары держался в тройке лидеров.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сезон возобновится в феврале 2023 года ответными четвертьфинальными матчами Кубка России.

Ранее был назван главный фаворит РПЛ.

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