Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Шансы «Витязя» на выход в плей-офф КХЛ назвали призрачными

Тренер Канарейкин считает призрачными шансы «Витязя» на выход в плей-офф КХЛ

close
100%
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российский тренер Федор Канарейкин сомневается в выходе подмосковного «Витязя» в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Legalbet.

«Шансы у «Витязя» на попадание в плей-офф призрачные. Борьбу за восьмую строчку, мне кажется, они проиграли. Сложно будет туда попасть, проигрывая прямому конкуренту. Третий раз за сезон они уступили минскому «Динамо», — сказал Канарейкин.

«Витязь» уступил минскому «Динамо» 19 декабря. Встреча завершилась со счетом 1:4. В составе победителей точными бросками отметились Андрей Стась, Егор Бориков, Александр Волков и Коди Керран. За «Витязь» отличился Скотт Уилсон.

«Витязь» занимает 11-е место в Западной конференции, набрав 31 очко. Минское «Динамо» идет на восьмой строчке, набрав 40 баллов.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф в текущем сезоне из каждой конференции, как обычно, выйдут по восемь команд, которые получат внутри своих зон номера посева с первого по восьмой. В первом раунде соперничество будет идти внутри конференций (первая команды сыграет с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, а четвертая – с пятой). Со второго раунда вышедшие туда клубы получат уже общий посев, а плей-офф будет перекрестным – с возможностью встретиться с командами из других конференций. Ранее в КХЛ команды Запада и Востока могли встретиться друг с другом только в финале.

Ранее российский тренер назвал главную проблему ЦСКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами