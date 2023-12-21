Стало известно, смогут ли клубы из России играть в Суперлиге

В пресс-службе компании A22, которая занимается проектом Суперлиги, отвечая на вопрос о том, смогут ли российские клубы играть в турнире, заявили, что критерии допуска будут устанавливать сами команды, передает РИА Новости.

«Клубы-участники сами решат, каковы будут окончательные критерии допуска к соревнованиям», — заявили в A22.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее гранд европейского футбола отказался от участия в Суперлиге.