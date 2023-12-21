Российский гандбольный вратарь: не обижаюсь, что в Евролиге нет персональных наград

Российский вратарь немецкого гандбольного клуба «Фюксе Берлин» Виктор Киреев заявил, что не обижается на то, что в Бундеслиге и Евролиге игроков не отмечают персональными наградами, передает Legalbet.

«В НХЛ выбирают первую, вторую и третью звезду матча. Но мне не обидно, у нас не хоккей, главная награда по концовке сезона — командный титул. Давала бы персональная награда дополнительную мотивацию? Наверное, да. Может быть, и стоит руководству задуматься об этом», — сказал Киреев.

Киреев выступает за «Фюксе Берлин» с 2022 года. Вместе с клубом он стал победителем Европейской лиги-2022/2023.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов.

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