Стало известно, будут ли клубы из АПЛ участвовать в Суперлиге

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) не будут играть в Суперлиге. Об этом сообщила пресс-служба АПЛ на своем официальном сайте.

«Лига принимает к сведению решение Европейского суда по делу о создании Суперлиги. Мы продолжаем отвергать любую подобную концепцию. Болельщики имеют жизненно важное значение для игры. Они неоднократно заявляли о своем несогласии», — говорится в заявлении.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее тренер «Монако» заявил о раскаянии Александра Головина после удаления.