Олимпийская чемпионка рассказала, почему через 30 лет вернулась из США в Россию

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук заявила, что, несмотря на переезд в начале 1990-х в США, она всегда хотела вернуться в Россию, передает RT.

Линичук отметила, что от возвращения ее удерживали семейные обязанности.

«Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей», — сказала Линичук.

Линичук вернулась в Россию в январе 2023 года.

В паре с Геннадием Карпоносовым Линичук стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Максим Траньков назвал главную проблему российских фигуристов.