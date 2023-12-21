Олимпийская чемпионка Линичук: в США скучают по моим тренировкам с шайбой на голове

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук, которая долгое время жила в США, рассказала, что американские спортсмены скучают по ее тренировкам, в том числе с шайбой на голове. Об этом фигуристке сообщил директор катка, где она работала, рассказала Линичук в интервью RT.

Упражнение с шайбой «помнят все», заявила Линичук. По ее словам, оно позволяет тренеру добиться нужного положения тела, скольжения и осанки. Для этого тренеры фигуристов использовали не только шайбы, но и хулахупы.

«Тренер должен найти для каждого спортсмена не только свою линию подготовки, но и учесть все технические аспекты, которые нужны для того, чтобы создать чемпионскую пару. Вот и приходилось ломать голову: как добиться нужного положения тела, скольжения, осанки», — пояснила Линичук.

Напомним, олимпийская чемпионка эмигрировала в США в 1990-х годах и стала там знаменитым тренером. В этом году она решила вернуться в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании в родной стране.

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