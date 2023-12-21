Президент УЕФА надеется, что первый турнир Суперлиги начнется как можно скорее

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что организация не будет пытаться останавливать организаторов Суперлиги. Слова Чеферина передает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Чеферин выразил надежду на то, что Суперлига начнется как можно скорее, но с двумя клубами, намекнув на то, что сейчас официально в Суперлиге состоят только мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

«Футбол не продается», — добавил Чеферин.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

Ранее гендиректор Суперлиги объявил о начале революции в футболе.