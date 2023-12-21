Стал известен победитель ритм-танца на ЧР-2024 по фигурному катанию

Александра Степанова и Иван Бунин стали победителями в соревновании ритм-танцев на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит с 20 по 24 декабря в Челябинске.

По итогам состязаний столичная пара набрала 86,90 балла. На второй позиции расположились представители Москвы и Самарской области — Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, их результат составил 83,29 балла. Третье место с активом 77,45 балла набрали московские спортсмены Софья Леонтьева и Даниил Горелкин.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию первого соревновательного дня на национальном первенстве по фигурному катанию.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее ВЦИОМ объявил имя спортсмена года.