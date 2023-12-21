Булыкин рассказал, когда Россия вернется в международные турниры в футболе

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о проблемах перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), от которого отказался Российский футбольный союз (РФС). По его мнению, до окончания специальной военной операции там все равно не дадут играть в международных турнирах, так что переход не имеет смысла.

«Там очень сложная процедура перехода, и нужно много согласий. Поэтому возникает еще куча вопросов. Дадут ли играть в Лиге чемпионов? А сборным? Все, конечно, зависит от этого. Я бы еще подождал, тем более все руководители говорят, что сначала должна закончиться специальная военная операция, потом дальше будет видно, где и как нам играть. И все остальное», — считает Булыкин.

Глава РФС Александр Дюков рассказал, что исполком организации единогласно принял решение отказаться от перехода в АФК в данный момент, но может вернуться к этому вопросу через год-два, если к тому будет располагать текущая ситуация.

Ранее было названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году.