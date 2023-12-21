Гендиректор Суперлиги объявил о начале революции в футболе

Генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт после объявление решения суда ЕС о признании незаконным запрета на ее создание заявил, что с этого момента в футболе наступила новая эра. Его слова приводит А22.

«Мы завоевали право на конкуренцию. С монополией УЕФА покончено. Футбол стал свободным. Теперь клубы сами могут решать, как определять свое будущее и не бояться санкций», — заявил Райхарт.

21 декабря Европейский суд признал незаконным решение ФИФА и УЕФА о запрете Суперлиги, обвинив организации в злоупотреблении доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

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