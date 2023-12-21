Европейский суд признал незаконным решение ФИФА и УЕФА о запрете Суперлиги

Суд Европейского союза на своем официальном сайте объявил, что решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не имел права блокировать проект по созданию Суперлиги.

В мотивационной части решения суд постановил, что ФИФА и УЕФА злоупотребили доминирующим положением, используя правила, которые противоречат общепринятому законодательству о конкуренции и свободе предоставления услуг.

«Запрет клубам и игрокам выступать в других соревнованиях незаконен. Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный проект первоначально должен быть ими одобрен, противоречат законодательству ЕС», — говорится в решении.

В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

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