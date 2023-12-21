Булыкин объяснил, почему РФС нет смысла переходить в Азию

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне политик Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» согласился с позицией Российского футбольного союза, исполком которого принял решение остаться в европейской зоне и в данный момент отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Согласен с РФС: смысла переходить особого нету. Забанить могут везде – что там, что там, но в европейскую лигу нам уже тогда будет не вернуться. А по уровню, по качеству, по деньгам она, конечно, гораздо перспективнее, чем азиатская. Думаю, спроси сейчас кого-нибудь про клубы из Азии, и вам даже не скажут, как называется команда, за которую выступает Криштиану Роналду», — считает Булыкин.

Российские национальные сборные и клубы отстранены от международных соревнований с марта 2022 года – после начала специальной военной операции на Украине. В данный момент неизвестно, когда временное отстранение будет снято. Глава РФС Александр Дюков заявил, что в будущем его организация может вернуться к вопросу перехода в АФК, если там будет гарантировано участие в международных турнирах.

Ранее было названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году.