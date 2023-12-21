19-летний россиянин оценил свой дебют в НХЛ

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Иван Мирошниченко после матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» заявил, что был рад провести первую игру в лиге.

«Спасибо большое всем за поддержку, я крайне польщен ею. Это мой лучший день!» — сказал 19-летний нападающий своим партнерам в раздевалке.

Игра между «Вашингтоном» и «Айлендерс» прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (ОТ). В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, набрав 36 очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

«Айлендерс» с 39 очками занимают четвертую строчку. В ближайшей игре коллектив из Нью-Йорка 24 декабря в гостях сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин закончил матч с «Айлендерс» с показателем полезности «-2».