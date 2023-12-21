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Быков об отношении НХЛ к России: ни в какие ворота не лезет

Олимпийский чемпион Быков осудил отношение НХЛ к российскому хоккею

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков раскритиковал отношение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к российскому хоккею. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Решил абстрагироваться от тем, связанных с НХЛ из-за того, как они к нам отнеслись. Это не лезет ни в какие ворота. То, что наши ребята там играют — бога ради. Это их хлеб, они стараются зарабатывать на этом, в какой-то степени пропагандировать наш хоккей.

Здесь же мы видим, что бизнес для НХЛ, касающийся непосредственно лиги, для нее превыше всего, а остальные моменты на втором месте и далее. Но ведь в международном сообществе тоже выстроена своя бизнес-система, федерации тоже зарабатывают деньги», — заявил Быков.

В ноябре глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) Марти Уолш заявил, что сборная России не будет допущена до участия в Кубке мира по хоккею — 2025.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе. Кроме того, организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

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