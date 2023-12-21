Мостовой эмоционально отреагировал на отказ РФС от Азии

Бывший футболист испанской «Сельты» Александр Мостовой в комментарии «Чемпионату» назвал правильным решением отказ Российского футбольного союза от перехода в Азиатскую конфедерацию.

«Аллилуйя! Сделали то, о чем мы говорили еще год назад. Правильное решение. Туда уйдешь — потом назад не вернешься. Мир — это Европа. Остались там, где и должны быть», — заявил Мостовой.

20 декабря на заседании исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год глава РФС Александр Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее агент не стал называть отказ РФС от Азии хорошей новостью.