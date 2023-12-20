Российская фигуристка опубликовала фото в черном платье с разрезом на бедре

Олимпийская чемпионка Камила Валиева появилась на жеребьевке чемпионата России в черном платье-миди с разрезом на бедре. Девушка выступит под 18-м номером. Фигуристки выступят с короткой программой 22 декабря.

26 ноября Валиева стала победителем шестого этапа Гран-при России, обогнав ближайшую преследовательницу, Веронику Яметову, более чем на 13 баллов. Третьей стала Софья Муравьева.

Вокруг Валиевой разгорелся скандал на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает Спортивный арбитражный суд (CAS). Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

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