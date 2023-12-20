Призер Игр назвал главную интригу в танцах на льду на чемпионате России

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» назвал главные интриги соревнований в танцах на льду на чемпионате России по фигурному катанию.

«Степанова и Букин являются главными фаворитами чемпионата России. По прошествии этапов Гран-при мало у кого остались вопросы к их статусу, потому что ребята показали действительно классные программы.

После года пропуска они восстановились. Они опытные. Для них не было сложности в том, чтобы заново скататься. Они быстро это сделали, как и ожидалось, и показали классные программы, как и ожидалось.

Думаю, что на чемпионате России развяжется борьба за второе-третье место. Чемпионы прошлого года Елизавета Худайбердиева / Егор Базин будут стараться навязать борьбу за первое место, но для них это будет очень сложно.

Вице-чемпионы прошлого года Елизавета Шанаева / Павел Дрозд, а также Ирина Хавронина / Девид Нарижный и другие новые пары, которые прекрасно показали себя в первой половине сезона, будут бороться за второе-третье место, а Степанова / Букин на данный момент выглядят бесспорными фаворитами.

Но спорт остается спортом. Всякое бывает. Лед скользкий. Надеюсь, что мы увидим во всех видах у всех спортсменов чистые прокаты и лучшее исполнение их программ. Сложно говорить о стопроцентной победе кого-то, потому что спорт остается спортом.

И Худайбердиева / Базин, и Шанаева / Дрозд, и Хавронина / Нарижный настраиваются на борьбу. Ну а мне просто хочется пожелать всем удачи и чистых прокатов. И пусть победит сильнейший», — сказал Энберт.

Ранее стало известно, сколько миллионов получат фигуристы за победу на чемпионате России.