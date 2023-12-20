Лидер Первой лиги хочет видеть у себя в команде капитана «Спартака»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что в клубе готовы подписать контракт с капитаном «Спартака» Георгием Джикия. Об этом он заявил Legalbet.

«Где может оказаться Джикия? Куда только не отправляют его. Напишите, что мы его ждем. Все будут рады. Мы претендуем на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), хороший вариант. Мы его уважаем, ценим, не только как футболиста, но и как личность.

Но пусть все знают, что в любой момент махачкалинское «Динамо» готово подписать Джикию. Правда, есть один фактор в этом сотрудничестве. Финансовый вопрос, как говорится по простому: потянем или нет», — сказал Гаджиев.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее сообщалось, что Джикия может уйти к конкуренту «Спартака».