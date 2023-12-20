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Игрок «Локомотива» рассказал, как Дзюба доводит Пиняева до слез

Тикнизян: Дзюба шутит о бутсах Пиняева, а тот убегает куда-то и плачет

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал об отношениях с партнером по команде Сергеем Пиняевым. Его слова передает Sport24.

«Мы сразу нашли коннект. Мы оба играем на левом фланге и здорово друг друга понимаем. В жизни мы тоже достаточно хорошо общаемся.

А Дзюба шутит, что Сережа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Сережи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет, хаха. Но потом возвращается и улыбается», — сказал Тикнизян.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли. После появившейся информации о драке оба футболиста высмеяли ситуацию в своих соцсетях.

Ранее Тикнизян заявил, что ему тяжело быть мужем ведущей «Матч ТВ».

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