В РФС объяснили, почему отказались от перехода в Азию

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что вариант с переходом в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) может реализоваться в другое время. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«У нас есть определенное время для принятия решений. Опция по смене конфедерации никуда не уйдет.

Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в АФК. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым. Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах», — сказал Дюков.

20 декабря за заседании Исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА), не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в АФК.

Ранее Тарасова заявила, что в России нет футбола.