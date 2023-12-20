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Бывший вратарь «Динамо» возглавил клуб АПЛ

Экс-тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту возглавил «Ноттингем Форест»

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Nigel Keene/Global Look Press

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту стал главным тренером «Ноттингем Форест». Об этом сообщил официальный сайт английского клуба.

«Нуну присоединяется к клубу по контракту на два с половиной года и проведёт свой первый матч в субботу, 23 декабря, когда «Форест» встретится с «Борнмутом» на «Сити Граунд», — сказано в сообщении клуба.

В качестве игрока португалец выступал за «Осасуну», «Порту», московское «Динамо» и ряд клубов на родине. После завершения карьеру экс-вратарь стал тренером. Его первым клубом стал португальский «Риу Аве». Также он в разное время возглавлял «Валенсию», «Порту», «Вулверхэмптон», «Тоттенхэм» и «Аль-Иттихад». Из саудовского клуба Санту ушел в 2023 году. Он привел клуб к победе в чемпионате и Суперкубке страны.

«Ноттингем Форест» после 17 матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 14 очков, находится в зоне стыковых матчей. Предыдущим наставником команды был Стивен Купер. 23 декабря «Ноттингем» сыграет с «Борнмутом» в рамках АПЛ.

Ранее вратарь «Реала» заявил, что экс-тренер «Спартака» его смешит.

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