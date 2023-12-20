Ветеран «Спартака» готов сыграть за клуб в Европе

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что готов принять участие в матче «Народной Команды» против «Црвены Звезды» в Белграде. Его слова передает Legalbet.

«Готов поехать и сыграть, тем более никогда не был в Белграде (смеется). С балканскими клубами тоже не приходилось играть в еврокубках. Будет классно увидеться с Пьяновичем, очень давно не общались.

Кого еще из бывших спартаковцев можно пригласить в Белград? Полно достойных ребят, но здорово встретиться с теми, кто играл в 2005-2007 годах: Ковалевски, Ковач, Йиранек, Йенчи, Шоавэ», — заявил экс-футболист.

Идею провести шоу-матч в Сербии ранее обсудили руководитель любительского клуба «Народная Команда» Сергей Кучер и бывший нападающий красно-белых Михайло Пьянович на YouTube-канале «Дневник Фаната».

Бояринцев выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 и в 2009 годах. За это время он провел 120 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 22 результативные передачи.

Ранее вратарь «Реала» заявил, что экс-тренер «Спартака» его смешит.