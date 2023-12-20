Депутат Свищев назвал «отвратительной» дисквалификацию киберспортсменов Virtus.pro на Мальте

Российских киберспортсменов из команды Virtus.pro дисквалифицировали с турнира на Мальте потому, что захотели избавиться от сильных конкурентов. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил глава думского комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

«Это отвратительный поступок организаторов и спонсоров турнира. Конечно, ничего спортивного здесь нет. Ребята они достаточно известные. Либо их сняли по национальному признаку, либо их сняли как конкурентов, потому что одни из ведущих спортсменов мира с достаточно большим опытом побед. Поэтому думаю, что [решение] связано с двумя причинами. Докопались, как говорится, до национального признака, а на самом деле просто убрали сильных конкурентов», — считает депутат Госдумы.

По мнению Свищева, инцидент нельзя игнорировать, иначе в дальнейшем российских киберспортсменов вообще перестанут допускать к международным турнирам.

«Однозначно наши спортивные функционеры должны отреагировать на данный поступок. И сами спортсмены не должны замыливать эту историю. То есть должна быть четкая жесткая реакция. Потому что если замолчать данный инцидент, по национальному признаку будут не то что дисквалифицировать — даже не допускать до соревнований. Поэтому нужно отстаивать интересы нашей команды», — заключил он.

Российская киберспортивная команда Virtus.pro была приглашена а турнир по Rainbow Six Siege, который проходил на Мальте. Россияне успели сыграть один матч, однако после их отстранили.

«Несмотря на нашу готовность и уже состоявшийся первый матч, сегодня мы получили неожиданное сообщение о дисквалификации команды. По информации, которую мы получили от администрации, решение было принято из-за национального происхождения игроков», — сообщили представители Virtus.pro.

Ранее команда Virtus.pro победила коллектив Monte в финале турнира по CS2.