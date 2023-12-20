Сихарулидзе о допуске российских фигуристов: ISU уже во сне начали бормотать

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о диалоге с Международным союзом конькобежцев (ISU) по поводу допуска российских спортсменов на международные старты. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Этот вопрос логично адресовать ISU. Мы открыты, готовы к участию в любых турнирах, любых возрастов. Мы находимся в контакте с ISU. Недавно вместе с Александром Ильичом (Коганом) минут 30 обсуждали с ними мировое фигурное катание.

Мы видим, что фигурное катание без россиян не такое сочное. Об этом говорят и в Международном союзе конькобежцев, и зарубежные тренеры. Нет колорита, он пропал. Это тащит цепочку проблем с финансированием, со спонсорами, с развитием. Это если не убивает интерес к фигурному катанию, то категорически его понижает.

Мы готовы к диалогу, к путям решению проблем. Когда они проснутся — вопрос. Но потихонечку во сне они начинают что-то там бормотать. Надеюсь, скоро мы начнем наслаждаться мировым фигурным катанием.

Но и нельзя сказать, что мы страдаем без международных стартов. Мы нашли себя в нынешних условиях, пытаемся создать такие условия, чтобы их уровень подрастал. Ребята не обделены соревнованиям, спонсорами, разговаривая с ними, я не вижу у них грусти, тоски и печали», — заявил Сихарулидзе.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит с 20 по 24 декабря на ледовой арене «Трактор» в Челябинске.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

Ранее стали известны суммы призовых на чемпионате России.