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Отсутствие Трусовой и Щербаковой на чемпионате России назвали потерей

Коган назвал потерей отсутствие Щербаковой и Трусовой на чемпионате России

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об отсутствии Анны Щербаковой и Александры Трусовой на чемпионате России 2024 в Челябинске. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Отсутствие Трусовой иЩербаковой — большая потеря? Тогда в списке нет и Туктамышевой, и Плющенко с Ягудиным, и так далее. Сихарулидзе слава богу здесь. Спорт — это живой организм, тем более фигурное катание. Каждый выбирает свой путь. Кто-то приостанавливает карьеру, кто-то прекращает. Такова жизнь.

Каждый фигурист, о котором вы говорили, это в любом случае потеря. Мы сейчас были на нескольких мероприятиях, где выступали чемпионы предыдущих и нынешних лет. Мы видим, что интерес к фигурному катанию очень высокий независимо от того, кто выступает», — заявил Коган.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Щербакова стала чемпионкой в женском одиночном катании, Трусова заняла втрое место. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе.

Фигуристки не объявляли об окончании спортивной карьеры, однако в нынешнем сезоне в соревнованиях не участвуют.

Ранее стали известны суммы призовых на чемпионате России.

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