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Три российских хоккеиста признаны звездами дня в НХЛ

Российские хоккеисты Марченко, Капризов и Кучеров стали звездами дня в НХЛ

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В победном матче с «Баффало Сейбрз» (9:4) Марченко оформил свой второй в НХЛ хет-трик. На это ему потребовалось 487 секунд, что стало вторым результатом в истории клуба.

Второй звездой признан российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. Его две шайбы помогли команде победить на выезде «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ). Гол Капризова в овертайме стал победным для клуба.

Третьей звездой дня стал форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. Он записал на свой счет дубль и помог команде обыграть «Сент-Луис Блюз» (6:1). Кучеров занимает первое место в списке бомбардиров текущего сезона, набрав 54 очка (22 гола и 32 результативные передачи).

Благодаря двум шайбам в матче с «Сент-Луисом» Никита Кучеров опередил Алексея Яшина и вышел на 10-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги среди россиян.

Ранее была названа причина антирекордной серии Овечкина в НХЛ.

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