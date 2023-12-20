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Российские хоккеисты «Тампы» стали первой и второй звездами матча НХЛ

Голкипер «Тампы» Василевский признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

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Официальный сайт НХЛ

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

Встреча, которая состоялась на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась уверенной победой «Лайтнинг» со счетом 6:1. Василевский, который пропустил начало регулярного чемпионата из-за восстановления после травмы, отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров, который в матче оформил дубль. Две заброшенные шайбы позволили нападающему обойти Алексея Яшина и выйти на чистое десятое место по набранным очкам среди всех россиян в Национальной хоккейной лиге. У Кучерова теперь 783 (298+485) очка в 676 матчах.

Замкнул тройку лучших хоккеистов защитник «Лайтнинг» Хайдн Флёри, набравший 2 (1+1) очка.

«Тампа» одержала вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата. «Сент-Луис» прервал двухматчевую победную серию и потерпел пятое поражение в семи последних играх.

Ранее Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты».

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