Экс-тренер «Динамо» заявил о неправильности оценивания игроков по части сезона

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев признался, что не считает правильным оценивать футболистов по первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако все же выделил игроков, которые ему понравились. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не очень люблю давать оценки по каким-то отрезкам. Мне кажется, это не совсем правильно. Всегда лучше называть лучших уже после завершения чемпионата. Тюкавин, молодежь «Крыльев», Чалов. Еще понравились Кордоба и Кассьерра», — заявил Кобелев.

Лидером национального первенства на зимнюю паузу ушел «Краснодар», имея в активе после 18 туров 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился петербургский «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает московское «Динамо» (32 очка).

Российская премьер-лига (РПЛ) возобновится в марте. Первые матчи 19-го тура будут сыграны 3 числа.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что в России нет футбола.