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Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Сент-Луис»

«Тампа-Бэй» обыграла «Сент-Луис» в НХЛ, Кучеров оформил дубль

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Chris O'Meara/AP

«Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромила «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на «Амали-Арене» в Тампе, завершилась уверенной победой «Лайтнинг» со счетом 6:1. Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский.

Дубль в составе победившей команды оформил российский нападающий Никита Кучеров. Также за «Тампу» шайбы забросили Майки Эйссимонт, Тайлер Мотт, Хейдн Флёри и Ник Пол. Единственный гол «Блюз» на свой счет записал Джастин Фолк.

15 декабря Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз». Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой «Тампы» со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи.

«Тампа» одержала вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата. «Сент-Луис» прервав двухматчевую победную серию и потерпел пятое поражение в семи последних играх.

Ранее Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.

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