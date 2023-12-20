Губерниев о выпущенной песне Трусовой: девчонки наступают по всем фронтам

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал прекрасным тот факт, что фигуристка Александра Трусова вместе со своими лучшими подругами — фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной — выпустила песню «Я не кукла». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мы видим новые экспириенсы. Девчонки успешно наступают по всем фронтам. Не сидят на месте. Мне все это остается только приветствовать. Да здравствуют различные коллаборации между фигуристами, футболистами, лыжниками! Деятельная натура сейчас себя сможет применить», — заявил Губерниев.

Это вторая песня фигуристки, в июне 2023 года Трусова опубликовала клип на композицию «Два крыла» на свой 19-й день рождения.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Трусова стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Каори Сакамото из Японии замкнула тройку призеров. На турнире Трусова установила историческое достижение, прыгнув пять четверных прыжков в произвольной программе. Трусова — обладательница золотой медали чемпионата России сезона-2021/22, она получила награду после дисквалификации Камилы Валиевой, занявшей на турнире первое место.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне-2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-При России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Сезон-2023/24 фигуристка пропускает.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что не будет слушать, как поет Трусова.