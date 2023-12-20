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Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ

Игрок «Тампы» Кучеров вышел на 10-е место в истории НХЛ по очкам среди россиян

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз».

Две заброшенные шайбы позволили нападающему обойти Алексея Яшина и выйти на чистое десятое место по набранным очкам среди всех россиян в НХЛ. У Кучерова теперь 783 (298+485) очка в 676 матчах.

Следующая цель Кучерова — Сергей Гончар, в активе которого 811 очков. Лидер по очкам среди россиян — нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1502).

В матче «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Сент-Луис Блюз» идет второй период. «Тампа» на домашней арене уже обыгрывает соперника со счетом 4:0. Ворота «Лайтнинг» защищает российский голкипер Андрей Василевский.

15 декабря Кучеров первым набрал 50 очков в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Юбилейной отметки он достиг в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз». Игра прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась победой «Тампы» со счетом 7:4. Кучеров записал на свой счет гол и две результативные передачи.

Ранее олимпийский чемпион призвал не бить в колокола из-за проблем Овечкина.

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