Российский футболист: Месси не всегда заслуживал «Золотой мяч»

Российский футболист Виталий Дьяков, игравший в «Ростове», заявил, что в выбор победителя «Золотого мяча» часто вмешивались деньги, а Международная федерация футбола (ФИФА) не все делает честно. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Были только Месси-Криштиану, Криштиану-Месси. Никто не спорит о том, что они легенды. Но это индивидуальный приз. По мне, «Золотой мяч» должен получать игрок, который индивидуально лучше всех провел сезон. Да, Месси выиграл ЧМ-2022, наверное, заслужил. Но не всегда он заслуживал этот приз», — заявил Дьяков.

30 октября аргентинский нападающий Лионель Месси в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Летом 2023 года Месси перебрался в «Интер Майами» после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В сезоне МЛС 2023 года «Интер Майами» не смог пробиться в плей-офф турнира.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2022 в Катаре нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

Ранее был назван футболист 2023 года.