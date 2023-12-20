Дворкович рассказал о достижениях ФИДЕ под его руководством

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, занимающий этот пост с 2018 года, рассказал о достижениях организации под его руководством. В интервью «Газете.Ru» он заявил о реализации ряда масштабных проектов, высказался о росте популярности шахмат в период пандемии и поблагодарил создателей сериала «Ход королевы».

«В течение пяти лет, которые прошли с момента избрания нашей команды на руководящие должности в ФИДЕ, мы смогли, во-первых, обеспечить устойчивость проведения крупнейших международных шахматных соревнований. Во-вторых, мы прошли сложный период пандемии и не только сохранили уровень, но и резко его повысили, в том числе благодаря успешным проектам наших партнеров. Я имею в виду и кинопроизводство — сериал «Ход королевы», — и успешный бизнес интернет-платформ. Все вместе мы смогли добиться подъема шахмат, повышения интереса к ним со стороны бизнеса, увеличения аудитории. И все это в совокупности позволяет привлекать внимание и ресурсы к развитию шахмат в будущем.

Мы смогли инициировать реализацию проекта «Шахматы в школе» в десятках стран. Пока еще мы не полностью довольны числами, но, тем не менее, процесс пошел. Мы смогли значительно повысить интерес к шахматам среди женщин и обеспечить сокращение разрыва между женскими и мужскими шахматами, что очень важно. Мы смогли начать реализацию крупных социальных проектов, таких как шахматы среди беженцев, шахматы в тюрьмах, шахматы для инвалидов, шахматы в бедных районах. И, наконец, мы приблизились к нашим олимпийским амбициям — мы смогли добиться включения шахмат во многие континентальные соревнования, проводимые по эгидой МОК. Развивается и направление, связанное с киберспортом, где шахматы стали одной из важных составляющих.

Так что в целом позитива много, но амбиций еще больше. Хочется сделать гораздо больше, чем уже сделано», — сказал президент ФИДЕ.

Ранее Дворкович назвал ФИДЕ и ФШР партнерами.