Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дворкович рассказал о достижениях ФИДЕ под его руководством

Дворкович заявил о позитивных результатах работы ФИДЕ за последние пять лет

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, занимающий этот пост с 2018 года, рассказал о достижениях организации под его руководством. В интервью «Газете.Ru» он заявил о реализации ряда масштабных проектов, высказался о росте популярности шахмат в период пандемии и поблагодарил создателей сериала «Ход королевы».

«В течение пяти лет, которые прошли с момента избрания нашей команды на руководящие должности в ФИДЕ, мы смогли, во-первых, обеспечить устойчивость проведения крупнейших международных шахматных соревнований. Во-вторых, мы прошли сложный период пандемии и не только сохранили уровень, но и резко его повысили, в том числе благодаря успешным проектам наших партнеров. Я имею в виду и кинопроизводство — сериал «Ход королевы», — и успешный бизнес интернет-платформ. Все вместе мы смогли добиться подъема шахмат, повышения интереса к ним со стороны бизнеса, увеличения аудитории. И все это в совокупности позволяет привлекать внимание и ресурсы к развитию шахмат в будущем.

Мы смогли инициировать реализацию проекта «Шахматы в школе» в десятках стран. Пока еще мы не полностью довольны числами, но, тем не менее, процесс пошел. Мы смогли значительно повысить интерес к шахматам среди женщин и обеспечить сокращение разрыва между женскими и мужскими шахматами, что очень важно. Мы смогли начать реализацию крупных социальных проектов, таких как шахматы среди беженцев, шахматы в тюрьмах, шахматы для инвалидов, шахматы в бедных районах. И, наконец, мы приблизились к нашим олимпийским амбициям — мы смогли добиться включения шахмат во многие континентальные соревнования, проводимые по эгидой МОК. Развивается и направление, связанное с киберспортом, где шахматы стали одной из важных составляющих.

Так что в целом позитива много, но амбиций еще больше. Хочется сделать гораздо больше, чем уже сделано», — сказал президент ФИДЕ.

Ранее Дворкович назвал ФИДЕ и ФШР партнерами.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами