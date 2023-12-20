Дворкович назвал ФИДЕ и ФШР партнерами

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о взаимоотношениях организации с Федерацией шахмат России (ФШР). В интервью «Газете.Ru» он подчеркнул, что, несмотря на ограничения в отношении российских спортсменов, связанные с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), отношения между федерациями остаются партнерскими.

«ФШР является полноправным членом ФИДЕ. Есть ограничения, связанные с рекомендациями МОК, на участие сборных команд в международных спортивных соревнованиях. Российские шахматисты участвуют во всех индивидуальных соревнованиях, здесь никаких ограничений нет. Да, мы с ФШР — партнеры и продолжаем взаимодействовать», — сказал Дворкович.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время. 8 декабря МОК объявил о допуске россиян до Игр в нейтральном статусе с соблюдением ряда требований.

Ранее Дворкович заявил, что для российских шахматистов достойно играть под флагом ФИДЕ.