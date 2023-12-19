Футбольный клуб ушел с поля из-за решения судьи

Руководство «Истанбулспора» решило досрочно закончить матч чемпионата Турции в одностороннем порядке во втором тайме из-за недовольства решениями судей в первом. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Встреча «Истанбулспор» — «Трабзонспор» проходит 19 декабря в Стамбуле. По итогам первого тайма «Трабзонспор» выигрывал со счетом 2:1. Футбольный клуб сообщил в соцсети X, что матч приостановлен на 73-й минуте из-за «ухода игроков соперника с поля».

По информации TRT Haber, президент «Истанбулспор» Эджмель Сарыалиоглу выразил протест в связи с судейством в первом тайме и приказал футболистам уйти с игры. Арбитр Али Шансалан с помощниками проследовали в раздевалки. Вице-президент клуба Омер Сарал лаконично прокомментировал инцидент в соцсети X фразой: «Не важно, какова будет цена этого».

11 декабря президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа набросился на арбитра матча с «Ризеспором» Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове.

Такую агрессивную реакцию президента «Анкарагюджю» и его коллег вызвал тот факт, что Халил Умут Мелер отменил гол его команды в первом тайме, а во втором показал красную карточку нападающему Али Соу и оставил «Анкарагюджю» в меньшинстве. Несмотря на это, команда была близка к победе, но пропустила на 97-й минуте гол от бывшего нападающего ЦСКА Адольфо Гайча (1:1).

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