Назван самый перспективный российский футболист

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин назвал самого перспективного футболиста с российским паспортом. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Вы сами видите, что уровень клубов в РПЛ усреднился, уехало много сильных легионеров. В этом нет ничего удивительного, российскому футболу такое только на пользу идет. Каждая команда может обыграть каждую, много молодых российских футболистов сейчас получает больше игровой практики. Кто сейчас самый перспективный российский футболист? Максим Глушенков», — заявил Ларин.

24-летний Глушенков выступает за «Локомотив». В московский клуб он перешел январе 2023 года из самарских «Крыльев» за €2,6 млн. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в €7 млн.

В текущем сезоне Глушенков провел за «Локомотив» 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее футболист сборной России перешел в ЦСКА.