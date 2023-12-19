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Популярный блогер рассказала, как без стресса внедрить спорт в жизнь ребенка

Блогер Лещинская: регулярная похвала поможет внедрить спорт в жизнь ребенка

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Пресс-служба движения «Здоровое Отечество»

Блогер-миллионник и руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что в современном мире дети все больше времени проводят перед гаджетами, утрачивая интерес к физической активности.

Лещинская предложила свои способы замотивировать ребенка на время отказаться от гаджетов и заняться физической активностью.

«Установите с ребенком четкий график. Внедрение регулярных занятий спортом в жизнь ребенка придает его расписанию четкую структуру. Вы можете помочь своему ребенку составить график занятий физической активностью, учитывая его другие интересы и обязанности. Так занятия спортом не будут казаться бременем. Именно регулярность физической активности поможет ребенку с легкостью включить спорт в свою жизнь без проживания лишнего стресса и боязни не успеть остальные свои дела.

И не забывайте хвалить детей! Поддержка со стороны родителей играет важную роль в мотивации ребенка. Похвала за усилия и достижения в занятиях спортом помогает укрепить мотивацию детей. Именно интерес со стороны родителей и радость за успехи ребенка могут стать главным стимулятором его стремлений к новым достижениям», — сказала Лещинская.

Ранее блогер-миллионник раскрыла три способа убедить ребенка отказаться от гаджетов.

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